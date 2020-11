UDINE C'è la firma prestigiosa di Zlatan Ibrahimovic nella vittoria del Milan. Serve l'assist a Kessie per il provvisorio 1-0, si inventa una magia nel finale, in un momento di stanca, di sostanziale equilibrio e in rovesciata a tre metri dalla porta segna la rete del definitivo 2-1. Fantastico anche per come ha diretto in campo i suoi, con incitamenti, con indicazioni sul dar farsi, con occhiatacce a chi commetteva marchiani errori. A 39 anni non finisce di stupire, ieri è andato per la sesta volta consecutiva a bersaglio eguagliando il record in casa Milan di Shevchenko stabilito nel 2001. La vittoria della squadra di Pioli con cui consolida il primo posto è meritata anche se i rossoneri non sono stati trascendentali, ma hanno giocato con la sicurezza della grande, concedendo il minimo ai bianconeri. L' Udinese dal canto suo è caduta in piedi. Dopo una bella prestazione, dopo aver dato tutto, dopo un secondo tempo giocato alla pari dell'avversario, sicuramente la sua prestazione è stata la più convincente in questo primo scorcio di stagione.

MODULO

Per l'occasione ha cambiato il suo abituale abito, Gotti ha proposto il 4-3-3 al posto del 3-5-2 di vecchia data per cercare anche di sfruttare al meglio le caratteristiche degli ultimi arrivati, Pareyra, Pussetto, soprattutto Deulofeu e anche perché poteva (finalmente) disporre di Stryger che ha agito da quarto difensore di destra. La squadra ha poco da rimproverarsi, come atteggiamento nulla, ma in fase difensiva non doveva lasciare libero Kessiè sul primo gol, mentre su quello di Ibrahimovic De Maio avrebbe dovuto anticipare l'attaccante. Ma c'è anche un'occasione favorevole che doveva essere sfruttata adegua mentente nel corso del primo tempo, esattamente al 28' quando Kessie perde palla ad opera di Okaka, Pereyra se ne impossessa, va in verticale e in situazione di assoluto privilegio, quattro contro due serve un po' troppo lungo a sinistra Deulofeu che, scoordinato, calcia maldestramente alto. Il Milan è passato al 18': Ibrahimovic un po' defilato a sinistra, vicino alla linea di fondo, addomestica da fenomeno un lancio lungo vanamente contrastato da Stryger, poi vede avanzare verso l'area Kessiè che non è seguito da Arslan e gli serve l'assist. Il tiro dell'ex atalantino è potentissimo, imparabile per Musso. La squadra rossonera va a bersaglio ormai da 26 gare (61 i gol siglati in questo periodo) e solamente due volte ha fatto registrare una striscia più lunga, nel 1949, 27 reti, nel 1973, 29. L'Udinese, subito il gol, non si è disunita, De Paul e Pereyra hanno creato gioco, Pusetto si è reso pericoloso sulla destra e Hernandez è stato costretto a fermarlo anche con le cattive, ma quando l'avversario ti concede un'opportunità, devi sfruttarla.

Nel secondo tempo, l'Udinese ha pareggiato dopo 3' su rigore di De Paul per fallo (inutile)di Romagnoli su Pussetto. Per l'argentino è ottavo centro dagli undici metri su undici tentativi e va sottolineato che ai bianconeri non veniva concesso un penalty da 49 gare. A quel punto il match, forse meno bello è diventato equilibrato, l'Udinese ha concesso pochissimo al Milan, ma le è mancato il guizzo vincente. Gotti, ha richiamato lo stanco Deulofeu, poi anche Okaka: ha mandato in campo forze fresche, ha provato a vincere, poi nel finale, nella seconda indecisione difensiva la squadra è stata punita dalla magia di Ibra.

Guido Gomirato

