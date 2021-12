UDINE Beffa per l' Udinese agguantata al 47' della ripresa da un'invenzione di Ibrahimovic, proprio quando già assaporava la gioia di una vittoria che sarebbe stata meritata. Di certo il cambio della conduzione tecnica, con l'avvento di Gabriele Cioffi, il piccolo Mourinho, ha prodotto gli effetti sperati. C'è stata l'attesa scossa e in pochi giorni l'Udinese è cambiata da così a così. È tornata a essere squadra, che gioca, ma che sa sacrificarsi. L'Udinese era passata meritatamente in vantaggio al 17' del primo tempo con Beto, uno dei più bravi, che poi ha festeggiato come fa il suo idolo, il cestista LeBron James. Soprattutto nel primo tempo si è ammirata un'Udinese in palla, che ha commesso pochissimi errori. Il tema si delinea sin dai primissimi minuti, i friulani attendono nella propria metà campo per sfruttare il contropiede. Al 10', proprio in una ripartenza, i bianconeri creano una situazione di pericolo, Deulofeu al limite vede libero Makengo, ma il passaggio in area è troppo lungo.

I friulani provano anche a pressare alto per rallentare i tentativi dei rossoneri. La squadra di Pioli prova a rendersi pericolosa all'11' con Ibra che da posizione di ala destra spara alto e al 13' gli risponde Deulofeu che da sinistra fa partire un tiro a rientrare che si perde out. La gara è intensa, l' Udinese non concede spazio ai centrocampisti del Milan, nonché a Diaz e Krunic. Walace è un efficace schermo difensivo. Il Milan fatica a trovare sbocchi e al 17' si disunisce, sbaglia nell'attuare il fuorigioco su un calcio millimetrico di Arslan (il suo primo tempo è stato decisamente positivo) per Beto che si presenta solo davanti a Maignan: il portiere si oppone, il pallone finisce sul sinistro del portoghese che stavolta non perdona. Per Beto è il settimo sigillo stagionale. Il Milan reagisce, ma è poco lucido, anche lento e Ibrahimovic è servito male. Il vantaggio facilita il compito dei bianconeri sistematicamente pericolosi nelle ripartenze con Deulofeu davvero ispirato. Pure Beto rappresenta un'insidia per la difesa degli ospiti non sempre attenta e sicura. Più passano i minuti e più l'Udinese dimostra di meritare il vantaggio anche se al 43' Diaz sbaglia una buona occasione e un minuto dopo viene annullato per fuorigioco una rete di Hernandez.

I CAMBI

Nella ripresa il Milan presenta tre novità, Tonali al posto di Bennacer, Kessie per Bakayoko e Messias per Krunic e con i tre cambi la manovra è più rapida. Il Milan prova a sfondare sulla destra dove l' Udinese è più vulnerabile dato che Perez e Udogie non sono impeccabili nel chiudere. Diaz al 14' ha la palla buona servitagli da Messias, ma dal limite spara alto. L'occasione migliore però capita al 29' a Molina dopo scambio con Success (subentrato a Deulofeu) ma una volta entrato in area conclude alto anche perché pressato. Al 37' l' Udinese va ancora più vicina al secondo gol, Beto va via di forza poi da posizione un po' defilata calcia di poco fuori. Al 47' su mischia Ibrahimovic salta in un fazzoletto con Nuytinck e in semirovesciata insacca. Poi pochi secondi prima del triplice fischio Success si fa espellere per un'inutile reazione su Florenzi.

Guido Gomirato

