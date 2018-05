TUTTOFARE DUISBURG La terza generazione del large van Mercedes Sprinter avrà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TUTTOFAREDUISBURG La terza generazione del large van Mercedes Sprinter avrà anche una declinazione elettrica. Non apparterrà alla gamma EQ, ma arriverà già l'anno prossimo. Malgrado l'eliminazione della variante a metano, la casa con la Stella aumenta così ulteriormente l'offerta, che ormai contempla oltre 1.700 diverse versioni inclusa quella per il trasporto passeggeri, la Tourer.Il nuovo prezzo d'ingresso è di 20.360 euro per l'autotelaio, mentre per il furgone ne servono 23.340. L'allestimento Tourer (fino a 9 persone e fino a 4,325...