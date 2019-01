Tutto facile per Famila e Fila, Reyer a tavolino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A1 FEMMINILEIl massimo campionato donne ha consumato la giornata n. 15, segnata dal clamoroso ritiro annunciato giovedì per motivi economici del Dike Napoli, quarto della classe. Sabato la Fip ha comunicato che non ricorrono i presupposti minimi perchè il club partenopeo possa proseguire l'attività sportiva. Così la capolista Umana Venezia che proprio ieri doveva affrontare la trasferta in Campania è rimasta ferma, in attesta del 20-0 a tavolino. Così sarà per le prossime sette designate avversarie della Dike, costrette al riposo. Bene...