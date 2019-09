Tutti pazzi per Leclerc: ora Monza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1I complimenti per Charles Leclerc il giorno dopo la prima vittoria in Formula 1 non si contano, così come i paragoni, da quello con Gilles Villeneuve a Niki Lauda, da Ayrton Senna a Fernando Alonso, Da Michael Schumacher a Kimi Raikkonen. Il 21enne monegasco che ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio dopo quasi un anno, ha convinto anche i più scettici della prima ora, peraltro già ammorbiditi dalle prestazioni in stagione. Ma a Spa ha dominato sin dalle prove libere, è riuscito a tenere a distanza di sicurezza...