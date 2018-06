Tutti invocano la Var, ma il giallo non arriva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ARBITRIROMA I bookmakers hanno già piazzato la puntata: chi sarà il primo calciatore a prendere il giallo per aver chiesto l'utilizzo della Var? Dopo aver consentito di scomettere sull'utilizzo della tecnocologia video nelle partite del mondiale, gli scommettitori allrgano il prorio giro d'orizzonte, mettendo il dito in una delle piaghe dell'utilizzo della Var al Mondiale. Già, perché, polemiche serbe e brasiliane a parte, se da una parte l'assistenza video dei cinque uomini piazzati (in divisa ufficiale, perché di atto ufficiale si...