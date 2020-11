Le dimissioni sembravano a un passo e invece per Maradona si è resa necessaria un'operazione d'urgenza al cervello a causa di un ematoma subdurale riscontrato dopo una tac. La notizia, rivelata da fonti vicine al Diez alla stampa argentina, è stata confermata dal suo medico personale Leopoldo Luque, uno specialista in neurochirurgia. Il programma prevede che nella notte italiana Maradona sia trasferito dalla città di La Plata, dove era stato inizialmente ricoverato per accertamenti, in una clinica di Olivos, nella provincia di Buenos Aires, e distante circa 60 km dalla prima struttura. «Diego è lucido e tranquillo. Si tratta di un'operazione di routine e lui è d'accordo con l'intervento. Lo effettuerò io stesso», ha informato il medico.

Nei primi bollettini dello staff medico dell'idolo argentino si parlava di un ricovero riconducibile ad anemia, ansia e depressione, tanto che si era ipotizzato un ritorno a casa nel giro di pochi giorni. Invece nel pomeriggio è stata comunicata la reale entità del suo stato di salute.

IL COLPO

L'ematoma, secondo quanto riporta il giornale La Nacion, si trova sul lato sinistro del cervello e potrebbe essere dovuto a una caduta avvenuta in ambito domestico a cui Maradona non ha dato troppa importanza. «A volte si tratta di colpi impercettibili», ha spiegato Luque. In questi casi il trattamento migliore e più rapido è ritenuto quello chirurgico. Dopo circa cinque è giorni è possibile lasciare il reparto di neurochirurgia. Molto, ovviamente, dipenderà dalla risposta dell'argentino all'operazione.

IL COMPLEANNO

Lo stato di salute di Maradona si è aggravato in meno di una settimana. La prima volta in cui era stato visto in difficoltà era stato il 30 ottobre, nel giorno del suo sessantesimo compleanno, a una celebrazione organizzata in suo onore dalla Federazione argentina. Era apparso debilitato e per uscire dal campo si era appoggiato ad alcuni collaboratori. Al cerimoniale era stato espressamente richiesto di non porgergli il microfono perché non era nelle condizioni di parlare. Il medico gli ha dunque consigliato di farsi ricoverare per degli accertamenti in una clinica di La Plata, la città dove allena il Gimnasia. Il primo sospetto era che il malessere fosse psicofisico con un mix fra anemia, dovuta al suo by-pass gastrico che non gli consente di assorbire bene il ferro, e depressione. Intanto, molti argentini per sostenerlo si sono radunati fuori dagli ospedali e mobilitati in rete con l'hashtag d'incoraggiamento #FuerzaDiego.

