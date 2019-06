Tutti ai piedi delle azzurre «Ma noi non siamo abituate»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENOLa voglia di Azzurre cresce di giorno in giorno in giorno. E mentre le ragazze del ct Bertolini sono arrivate a Reims dove venerdì sfideranno la Giamaica per blindare la qualificazione, in Italia le tifose si organizzano per vedere la partita. A Roma la casa internazionale delle donne ha fissato l'appuntamento per le ore 18 (dirette su Rai2 e Sky) al grido Facciamo il tifo per le #ragazze mondiali. Primo allenamento nelle regione dello champagne per Bonansea e compagne. Concentratissime sull'obiettivo nonostante le attenzioni...