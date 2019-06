Turnover minimo, si candida Pellegrini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Qualcuno dovrà fare gli straordinari». Mancini ha avvisato il gruppo: turnover minimo domani sera contro la Bosnia . Prima di spostarsi a Torino, il ct ha valutato in allenamento chi non è sceso in campo contro la Grecia. Seduta ad Atene, dunque, dedicata ai possibili ricambi per la sfida allo Stadium. In attacco provato il tridente con Bernardeschi, Quagliarella ed El Shaarawy. A centrocampo lavoro doppio per Sensi, da mezzala e da play. Mancini in difesa, Pellegrini a centrocampo, Quagliarella e Bernardeschi in attacco i possibili cambi...