LA VOLATA

Continuano a macinare record su record, la Juventus e Cristiano Ronaldo. Perché il club bianconero e il fenomeno portoghese viaggiano a braccetto: il nono titolo consecutivo sembra ormai una formalità, il numero 7 ha riscritto la storia. Giusto ventiquattro mesi fa, il 16 luglio 2018, muoveva i primi passi all'Allianz Stadium per la presentazione da nuovo giocatore della Juve, ora ha superato quota 50 reti in serie A. E già questo è un record: è il primo nella storia a fare cifra tonda in Italia, in Spagna e in Inghilterra, ma soprattutto è stato il più veloce, perché nessuno ci aveva impiegato soltanto 61 partite nel nostro campionato. L'anno scorso si era fermato a 21 reti, contro la Lazio grazie a una doppietta è arrivato a 30, ma ha ancora quattro gare a disposizione per incrementare il proprio bottino. E per superare un'altra leggenda: Felice Borel è a 31, il suo record di giocatore della Juve più prolifico in una singola stagione resiste addirittura dal 1933/1934. Agli obiettivi personali, poi, vanno aggiunti quelli di squadra, e la Juventus è a un passo dal titolo. Il countdown, infatti, è già partito, e ha messo come «data X» giovedì 23 luglio. In questo caso, però, i bianconeri dipenderanno dai risultati dell'Inter: se i nerazzurri non dovessero battere la Fiorentina, il tricolore può arrivare in Friuli, sempre che la Juve vinca alla Dacia Arena. Proprio come accadde il 5 maggio del 2002, con la Juve che vinceva a Udine e la squadra di Hector Cuper che cadeva sotto i colpi della Lazio. Oppure, più verosimilmente, si potrebbero rinviare i festeggiamenti a domenica notte, quando la Sampdoria farà visita allo Stadium.

Dettagli, perché se per l'Inter la Champions è certa, il sogno scudetto cosiderato dissolto e la squadra di Conte può affrontare con serenità il finale di campionato, cercando delle vittorie scaccia polemiche dopo settimane di tensioni e critiche. Antonio Conte sa di aver soddisfatto le richieste della società ma la sua fame di titoli non è placata e per vincere in futuro la strada è una: «È giusto guardare la Juventus perché è il nono scudetto consecutivo che vince. Sono i migliori e anche in maniera importante rispetto agli altri. Noi per migliorare dobbiamo guardare al migliore». L'obiettivo di quest'anno è stato centrato, l'Inter è sicura della Champions League. Niente partite al cardiopalmo in cui si decide un'annata intera, come chiesto dalla società a inizio stagione. «È stato importante per un club come l'Inter essere sempre tra le prime quattro da inizio campionato. È questa la zona in cui deve stare. La qualificazione in anticipo - spiega l'allenatore nerazzurro - è un pò la richiesta del club che voleva fare meglio dello scorso anno, avere più stabilità e riuscire ad essere più sereni nella parte finale di campionato».

E così contro la Fiorentina a San Siro, l'Inter punterà sempre a vincere ma senza alcuna pressione, potrà forse divertirsi e cercare di lasciare da parte le polemiche dopo settimane ad alta tensione. Visti i tanti impegni di questo «calendario folle» come è stato definito dallo stesso Conte, contro la squadra di Iachini sono previste parecchie sostituzioni. Riposerà probabilmente Lautaro Martinez, potrebbe essere concessa una chance a Godin, Biraghi e Borja Valero, mentre Moses potrebbe essere preferito a Candreva. Per rivedere in campo Sensi, invece, bisognerà aspettare ancora: «Contiamo di averlo magari per la sfida contro il Getafe».

L'Europa League resta l'opportunità più importante per l'Inter di alzare un trofeo. Ìmporsi in Europa può essere la chiave per tornare vincenti da subito e tagliare anche le tappe fissate dalla società.

