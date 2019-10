Tudor ordina il riscatto: «Siamo arrabbiati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINE Reduce dal pesante 7-1 di Bergamo con l'Atalanta, l'Udinese torna in campo stasera alla Dacia Arena con la Roma con un solo obiettivo: fare una grande prestazione per provare a farsi perdonare. Il tecnico Igor Tudor lo ha messo subito in chiaro nella conferenza stampa della vigilia. «Siamo consapevoli della bruttezza del risultato di Bergamo - ha detto -. Bisogna parlare poco e assumersi le responsabilità, come abbiamo fatto. Dobbiamo provare a farci perdonare con una grande prestazione. Sono sicuro che i ragazzi sono dispiaciuti,...