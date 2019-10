Tudor: «Contro il Toro serve la svolta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UDINE Comincia «un mini-ciclo di partite che potrebbe dare la svolta. Spero già col Torino, facendo una bella gara in casa contro un avversario forte». Il tecnico dell'Udinese Igor Tudor (foto) non sarà in panchina, oggi per la gara contro i granata di Mazzarri ma alla vigilia ha suonato la carica. «Sono sempre motivati - ha dichiarato riferendosi ai suoi ragazzi -, vogliono dimostrare che questa squadra può fare meglio, sapendo che quello che abbiamo fatto in questo inizio campionato non equivale ai punti che abbiamo in classifica....