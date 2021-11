Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Rinvio a giudizio per gli ex numeri uno del calcio mondiale ed europeo Sepp Blatter e Michel Platini. A chiederlo è il pubblico ministero della Confederazione elvetica (Mpc) accusando i due ex presidenti di Fifa e Uefa d'aver illecitamente predisposto il pagamento di 2 milioni di franchi a Platini da parte del massimo organo di governo del calcio mondiale. Ora i due ex potenti del pallone rischiano da una multa a cinque anni di carcere in...