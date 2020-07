NAPOLI «La Roma non ha rispettato il protocollo sanitario della Figc domenica al San Paolo». La denuncia è del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli: le scintille si erano registrate già nel corso della partita, vinta poi dagli azzurri per 2-1 con la prodezza di Insigne (foto mentre festeggia con Gattuso) che ha piegato un super Pau Lopez, migliore in campo dei giallorossi. Ma il motivo del contendere è stato un altro e non riguarda l'andamento della sfida. La panchina giallorossa era troppo affollata nel corso del match: tutti e 12 i calciatori a disposizione si sono accomodati accanto al tecnico Fonseca, al contrario di quanto previsto dalle disposizioni della Federazione che dispongono la distribuzione alternata dei componenti (con un posto vuoto tra un sedile occupato e l'altro) per il rispetto delle distanze di sicurezza. Il Napoli, da quando è ripreso il campionato, occupa parte della tribuna (il ground box) che è attigua al campo di gioco, dove si sistemano 6 giocatori su 12. Inutili i richiami, la Roma non ha battuto ciglio alle proteste del Napoli. Il club giallorosso ha mantenuto il profilo già adottato nelle altre gare post Covid: ha chiesto la deroga assumendosi per iscritto (dell'ad Fienga e del medico sociale Manara) la responsabilità della decisione.

