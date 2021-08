Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMETOKYO «Se i protocolli e le regole di ingaggio restano questi, ai Giochi invernali di Pechino 2022 non va nessuno». Da Tokyo alla Cina, da Olimpiadi a Olimpiadi, risuona l'allarme del Coni. Lo lancia il capodelegazione dell'Italia Team, Carlo Mornati, al termine della conferenza di bilancio tecnico a Casa Italia. «La Cina è chiusa per tutti, non solo per noi spiega - A queste condizioni organizzare le Olimpiadi invernali è...