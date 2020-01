BASKET

Venezia non supera l'esame-capolista: la Virtus Bologna espugna il Taliercio (71-83 il finale) e con il ko di Sassari contro Trento (con gol-partita di Alessandro Gentile) i bianconeri allungano in vetta alla classifica. Non è tanto con il genio Milos Teodosic (16 punti ma 1-11 da tre) ma è con i lunghi Gamble (13) e soprattutto Hunter (17) che la Virtus interrompe la striscia vincente dell'Umana Reyer, reduce da quattro successi tra Italia ed Europa. L'antipasto delle Final Eight di Coppa Italia si decide soprattutto in area, dove la V nera trova i punti dei suoi americani e vince a rimbalzo (37-45), dettando il passo sin dalle 8 carambole sotto il canestro veneziano nel primo quarto. Senza l'acciaccato Tonut e Andrew Goudelock il cui debutto è rimandato a martedì in Eurocup contro Patrasso Venezia avrebbe bisogno del tiro da fuori per rispondere, ma ai campioni d'Italia manca la precisione da tre punti (11-34) e l'unico esterno protagonista è Bramos (21, ma 16 nel primo tempo). Stone viene invece limitato dai falli e Chappell non brilla (3-10 al tiro).

SFIDA SALVEZZA

Così la Virtus, nonostante un Teodosic intermittente e un Gaines ormai giubilato in favore dell'ex trentino Devyn Marble, afferra le redini nel secondo quarto con 8 punti di fila di Hunter. La capolista cambia ritmo dopo l'intervallo, quando Markovic (12 e 9 assist) serve Gamble e Hunter, e quando Teodosic trova gli unici lampi. Venezia resta a contatto fino al 63-67 di Daye (13), poi la capolista piazza un pesante 15-1 chiuso da Teodosic. La V nera sale a +4 su Sassari che, reduce da nove successi in campionato, viene fermata da Trento in un thriller: il Banco Sardegna rimonta dal -12 e pareggia con Michele Vitali a 4 dalla fine, ma Alessandro Gentile segna di tabella da tre allo scadere. Oggi si completa il terzo turno di ritorno: alle 18.30 Treviso, dopo sei sconfitte di fila, vive il delicato scontro-salvezza a Pistoia. La De' Longhi schiera soltanto quattro stranieri: accantonato Charles Cooke, non c'è nemmeno il suo sostituto Ivan Almeida, perché per il capoverdiano-portoghese non è arrivato il nullaosta Fiba, necessario per completare il tesseramento.

Loris Drudi

PROGRAMMA 20° turno: ieri Sassari-Trento 87-90, Venezia-Virtus Bologna 71-83, Reggio Emilia-Cantù 85-73, oggi ore 17 Brescia-Brindisi (Eurosport2) e Cremona-Roma, 17.30 Trieste-Milano, 18.30 Pistoia-Treviso, 20.45 (RaiSport) Fortitudo Bologna-Varese. Riposa: Pesaro. Classifica: Virtus Bo* 34, Sassari* 30, Brescia 26, Brindisi e Milano 22, Cremona** e Venezia* 20, Varese, Fortitudo Bo, Reggio Emilia* e Trento* 18, Cantù 16, Roma 14, Treviso 12, Pistoia e Trieste 10, Pesaro 2 *una partita in più, **una partita in meno

