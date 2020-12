SCI

Il maltempo sconvolge i calendari dello sci. Troppa neve e lo slalom gigante di Coppa del mondo maschile di sci alpino, in programma ieri a Santa Caterina Valfurva (Sondrio), è stato rinviato a oggi. Sabato gli organizzatori erano riusciti all'ultimo minuto dopo un'intensa nevicata a far celebrare un altro slalom gigante maschile. Ha vinto a sorpresa in 2.15.06 il croato Filip Zubcic, 27 anni al secondo successo in carriera. Secondo lo sloveno Zan Kranjec in 2.15.18 e terzo lo svizzero Marco Odermatt in 2.15.36. Prestazione anche questa volta decisamente deludente dei gigantisti azzurri, lontanissimi dai migliori: Giovanni Borsotti 21/o e Luca De Aliprandini 23/o. Sfortunato il fine settimana anche a St. Moritz, in Svizzera. Alla neve si è aggiunto un vento troppo forte e sono stati annullati i due superG in programma. Il responsabile Fis della Coppa del mondo donne, il friulano Peter Gerlos, era certo che gli organizzatori elvetici avrebbero fatto miracoli per far disputare almeno la gara di ieri. Ma meteo ancora negativo e previsioni pessime hanno portato all'annullamento delle due gare. Ancora non si sa dove e quando le due gare verranno recuperate.

SLITTINO, BENE GLI AZZURRI

Slittino: l'Italia vince la prova di Coppa del Mondo di staffetta a squadre in Germania ad Altenberg. Andrea Voetter, Kevin Fischnaller e il doppio Rieder/Rastner riescono a sfruttare al meglio il numero di partenza.

Biathlon: Italia quinta nella staffetta maschile di Coppa del Mondo vinta dalla Norvegia a Kontiolahti. Giornata storta invece per le azzurre nella pursuit. Dorothea Wierer ventesima.

