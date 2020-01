TRIS UDINESE, FESTA AL FRIULI

UDINE I bianconeri calano il tris. Dopo quelle contro Cagliari e Lecce, ottengono la terza vittoria consecutiva, la più convincente: stendono il Sassuolo dopo 90' quasi a senso unico e una prestazione notevole per almeno 70' dimostrando una superiorità a tratti schiacciante sull'11 di De Zerbi che si è reso pericoloso raramente. Nell'Udinese è emerso il collettivo, lo spirito di squadra, la voglia di farcela.

Ora i friulani si sono allontanati dal baratro e, quel che più conta, lanciano segnali di poter fare ancora meglio, evidentemente la cura Gotti si sta rivelando efficace anche a livello psicologico, non solo tecnico e tattico.

L'Udinese avrebbe potuto punire ancora più severamente l'avversario perché ha sciupato anche 2/3 occasioni. La squadra friulana ha avuto anche il merito di saper sempre leggere la gara, di addormentarla in talune circostanze, di tornare a spingere sull'acceleratore in altre, anche se nei primi 15' della ripresa ha commesso qualche pasticcio, ma ci ha pensato l'ottimo Musso a chiudere la porta.

Okaka ancora una volta si è rivelato uomo-squadra, con De Paul disciplinatissimo e ancora in gol (al suo terzo centro consecutivo), con Sema che è in costante crescita, protagonista della rete del 2-0 con un diagonale radente potentissimo di sinistro. Dunque un primo tempo quasi a senso unico: per almeno mezzora si è vista in campo una sola squadra quella di Gotti, concentrata, determinata, sicura in ogni reparto, che ha fatto valere la sua migliore fisicità, la sua solidità, mettendo subito alle corde uno stordito Sassuolo penalizzato anche dalle assenze.

LA CRONACA

Dopo appena 3' Lasagna a metà campo ruba palla a Ferrari, si invola verso Consigli, entra in area, ma la sua conclusione è sventata dall'estremo difensore degli emiliani. Poi, un minuto dopo, ecco che i friulani imbastiscono un'azione corale, tutta di prima da sinistra con Sema che passa a Fofana, quest'ultimo smista a Mandragora che taglia la difesa con un lancio lungo sulla destra smarcando Stryger che invece di tirare, preferisce crossare al centro vanificando la chance di segnare.

Poi al 7' Okaka va vicinissimo al bersaglio sfiorando un cross lungo di De Paul a un metro dalla porta sguarnita; al 14' dopo tre corner di seguito ancora Okaka si catapulta sul cross di Mandragora da sinistra sovrastando Obiang e il suo colpo di testa fulmina Consigli. Al 21' De Paul con un pallonetto dal limite sfiora il gol, ma al 40' Magnanelli smarcato da Caputo manda fuori da posizione favorevole.

LA RIPRESA

Il 2. tempo inizia sotto il segno del Sassuolo che è più intraprendente, anche se paga dazio ai troppi errori nel passaggio.Al 16' pero Boga, uno tra i pochi che si sono salvati tra gli emiliani, riceve in area da Caputo,ma sulla sua conclusione Musso si supera. Al 23' dopo azione corale con ultimo passaggio smarcante di Fofana, Sema da sinistra fa partire un radente sul quale Consigli nulla può. Gara finita anche se al 38' Traoré si fa respingere da Nuytinck un tiro ravvicinato, poi al 46' in contropiede, Fofana pesca a destra De Paul la conclusione è chirurgica per il definitivo 3-0. E domenica prossima nel lunch match (ore 12.30) la trasferta contro il Milan a San siro.

Guido Gomirato

