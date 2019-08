Tripletta di Viviani signore di Amburgo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CLASSICA(bt) Elia Viviani onora come meglio non avrebbe potuto la prima uscita con la maglia di campione d'Europa, conquistando la EuroEyes Cyclassics, conosciuta in Italia come Classica di Amburgo. Una doppia tripletta per il trentenne veronese, vincitore in Germania per la terza edizione consecutiva ma anche sul gradino più alto del podio nelle ultime tre corse disputate, visto che prima del trionfo continentale in Olanda, si era imposto anche nella Prudential Ride di Londra. Il velocista della Deceuninck Quick-Step è uscito dal Tour de...