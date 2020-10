GIRO D'ITALIA

In sella per poco più di due ore e tre quarti. Il Giro d'Italia ha proposto sì una tappa breve (143 km da Matera a Brindisi), ma il gruppo è andato velocissimo, tanto che la media finale è stata di 51,234 km/h, più da cronometro che da corsa in linea. Merito anche del preannunciato vento, con un ventaglio dopo pochi chilometri che costringe all'inseguimento nomi pesanti come Fuglsang, Yates, Pozzovivo e Vanhoucke. Peraltro Fuglsang e Vanhoucke, una volta rientrati nel gruppo, sono stati vittima di una caduta, che li ha obbligati ad un ulteriore sforzo per rientrare. In ogni caso gli uomini di classifica sono arrivati assieme al traguardo, assistendo da centro gruppo alla nuova supervolata di Arnaud Demare, che conferma di essere sprinter di altra categoria, almeno in questo Giro. Peter Sagan deve ancora rinviare l'appuntamento con il successo e anche Michael Matthews non può essere certo soddisfatto del terzo posto. Enrico Battaglin chiude ottavo, mentre Elia Viviani si piazza decimo, due posizioni più avanti rispetto all'altro veronese Giovanni Lonardi.

VENDRAME CADE

Sempre a proposito di veneti, Manuele Boaro ha conquistato il traguardo volante di Grottaglie, mentre Andrea Vendrame e Simone Bevilacqua sono caduti, chiudendo comunque regolarmente la loro prova. E mentre Almeida si gode la quinta giornata in vetta, ci si interroga su cosa potrà accadere da qui all'arrivo a Milano, visto che il numero dei positivi al Covid-19 continua a salire. «La situazione non è tranquillizzante, ma mi auguro che il Giro si possa concludere regolarmente - dice il trevigiano Matteo Tosatto, ds della Ineos Grenadiers, la squadra di Ganna -. Finora la corsa è stata spettacolare, lungo le strade ho visto tanta gente, sempre disciplinata. Dobbiamo essere fiduciosi. Il vento? Quando correvo sapevo che dovevo lavorare tanto, in queste giornate è necessario stare davanti e sapere come muoversi».

Oggi ottava tappa, la Giovinazzo-Vieste di 200 km, con prima parte pianeggiante, mentre dopo Manfredonia l'altimetria cambia nettamente. La volata, quindi, non è scontata.

Bruno Tavosanis

ORDINE D'ARRIVO: 1. Demare 2h47'28, 2. Sagan st, 3. Matthews st, 4. Swift st, 5. Hodeg st. CLASSIFICA GENERALE: 1. Almeida 24h48'29, 2. Bilbao a 43, 3. Kelderman a 48, 4. Vanhoucke a 59, 5. Nibali a 1'01, 6. Pozzovivo a 1'05, 7. Fulgsang a 1'19, 8. Kruijswijk a 1'21.

