Lewis Hamilton sbaglia e perde. Vince Valtteri Bottas, suo compagno di scuderia. È l'estrema sintesi del Gran Premio di Russia di Formula 1 che premia lo strapotere della Mercedes, ma rimanda il sogno del campione del mondo inglese di eguagliare il record di 91 vittorie di Michael Schumacher. A tradire Hamilton avviato all'ennesimo trionfo a inizio gara è stata una penalizzazione di 10 secondi (5 +5) per non essersi fermato in fondo alla corsia box per provare la partenza nella zona designata e per la prova di partenza in corsia di accelerazione. Ne approfitta anche Max Verstappen che con la sua Red Bull si prende un ottimo secondo posto. Ancora in difficoltà le Ferrari con Charles Leclerc che ce la mette tutta ma non va oltre il sesto posto e Sebastian Vettel tredicesimo al termine di un'altra corsa da dimenticare.

Bottas sfrutta così al meglio la leggerezza pre-gara del compagno di squadra e vince per la seconda volta in carriera il Gran Premio della Russia. A Sochi, il finlandese della Mercedes ha colto al volo l'opportunità in partenza passando subito Verstappen e attaccando all'esterno il suo compagno di squadra, che poi è stato penalizzato.

