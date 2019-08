CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRIESTINA-JUVENTUS 0-1La Juventus batte di misura (1-0) la Triestina nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, sabato prossimo a Parma. Chiusura positiva del rodaggio, dunque, per la squadra allenata da Maurizio Sarri, assente allo stadio Nereo Rocco per motivi di salute e sostituito da Giovanni Martuscello. Applausi comunque per gli alabardati, soprattutto per il gran finale: il match non è stato infatti una passerella per i bianconeri, nonostante tra le due squadre ci siano due categorie di differenza, con i padroni di casa...