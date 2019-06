Triestina in lacrime: la B sfuma ai supplementari, passa il Pisa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

E' stata comunque una grande giornata, per Trieste. Nell'anno dei playoff per il basket, il calcio risorge in parte, perchè è il Pisa ad aggiudicarsi la finale playoff per 1-3, ai supplementari. Niente serie B per la Triestina dopo 8 anni e i 3 fallimenti conosciuti fra il '94 e il 2016, risalgono i toscani dopo due annate. Lo stadio Nereo Rocco ribolle di entusiasmo, è vicino all'altro mitico stadio Pino Grezar, dove da un quarto di secolo si fa solo atletica: gli spettatori sono 23mila, festeggeranno i 5mila toscani. Al 27' crossa da...