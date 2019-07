Tricolori sulle salite di Lamosano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNO (ri.me.) Con l'incontro di ieri a Palazzo Balbi, alla presenza dell'assessore allo sport della Regione Veneto Cristiano Corazzari, è iniziato il conto alla rovescia dei Campionati italiani assoluti di MtbCross Country e Team Relay (la staffetta) in programma da venerdì a domenica a Lamosano (Bl). Nei tre giorni di gara sono attesi non meno di 800 atleti che ritorneranno a Lamosano per l'ennesima volta, rinverdendo una storia iniziata 18 anni fa con il campionato italiano vinto dai veneti Marco Bui e Antonella Stropparo e più...