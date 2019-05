Tricolori di società: primo atto a San Biagio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ATLETICASAN BIAGIO L'atletica dei big in pista nel weekend a San Biagio di Callalta. Oggi e domani, l'anello di viale Olimpia, in contemporanea con altre 17 sedi regionali, ospita la prima fase veneta dei campionati italiani assoluti di società, alla quale sarà abbinato il recupero delle gare del campionato allievi non disputate domenica a Vittorio Veneto per il maltempo. Circa duemila gli atleti attesi, in rappresentanza di una sessantina di società. Organizza l'Atletica San Biagio. I FAVORITIIn campo maschile, da seguire soprattutto il...