Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NUOTOTREVISO Fine settimana intenso per il nuoto trevigiano impegnato ai campionati italiani assoluti invernali di sincronizzato a Riccione e in quelli regionali di salvamento a Preganziol. Ai tricolori previsti dal 20 al 22 marzo saranno di scena le 14 ragazze del club di Montebelluna. Assenti le azzurre Beatrice Callegari ed Enrica Piccoli così come tutte le altre azzurre. La Federnuoto ha deciso di non far partecipare le componenti della...