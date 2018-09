CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRIATHLONStupefacente, incredibile, straordinario Alex Zanardi. Non ci sono più parole per descrivere le imprese di questo atleta che ieri ha aggiunto un'altra incredibile perla alla sua collana di imprese. Ieri a Cervia ha stabilito il nuovo record del mondo - che peraltro già deteneva - nell'Ironman, la disciplina massacrante che prevede 3,8 chilometri a nuoto, 180 chilometri in bicicletta e infine la maratona di 42,4 chilometri.Ebbene, Zanardi è riuscito a classificarsi quinto assoluto, normodotati compresi. Ha messo dietro di sè fior...