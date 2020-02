BASKET

Il ritorno in campionato non premia una Venezia incerottata, sconfitta a Desio da una Cantù che compie un ulteriore passo verso la salvezza. Nel week-end in cui il basket italiano ricorda Kobe Bryant con iniziative di ogni tipo a cominciare dalle infrazioni di 24 e 8 secondi (come i numeri delle maglie che i Los Angeles Lakers hanno ritirato alla leggenda cresciuta in Italia e scomparsa domenica 26 gennaio con la figlia Gianna) accompagnate dagli applausi commossi per iniziare le partite, Venezia continua il proprio percorso negativo in trasferta, che in A parla di due vittorie e otto sconfitte. Cantù prevale 81-77 grazie al 49-34 a rimbalzo, con 22 palloni catturati sotto il canestro di Venezia, e scopre il 17enne Gabriele Procida, che segna in grande stile i primi 9 punti in A, con tre triple di fila nel terzo quarto che danno coraggio ai brianzoli, portandoli sul 35-24.

Senza Tonut e Udanoh, e con Stone e Vidmar a meno di mezzo servizio, l'Umana Reyer si aggrappa a De Nicolao (14 assist), Chappell (14 punti), Daye (17) e soprattutto Watt (25 e 10 rimbalzi), che portano i campioni d'Italia fino al punto a punto, che però è contrario a Venezia. Il terzo ko di fila in nove giorni si concretizza sul canestro di Hayes (14 e 14 rimbalzi) nell'ultimo minuto, a completare il lavoro anche di Wilson (13 e 10 rimbalzi) e Young (11). «Nel finale abbiamo anche avuto un paio di palloni per vincere. L'atteggiamento mi è piaciuto, ma in questo momento c'è difficoltà fisica e di rotazioni» ammette coach Walter De Raffaele, ora al cospetto dello spareggio di Eurocup, mercoledì contro Oldenburg al Taliercio.

DA APPLAUSI

Sorride invece Treviso, che battendo la Fortitudo Bologna 78-66 nel remake della sfida che per cinque volte in dieci anni assegnò lo scudetto ottiene il secondo successo di fila. Tessitori (18, record personale in A) gioca da Nazionale e assieme a Fotu (16) simboleggia il predominio della De' Longhi in area. Ma a strappare applausi al Palaverde è anche Ivan Almeida, 10 punti nel giorno del debutto: il capoverdiano è uno dei sei uomini in doppia cifra per Max Menetti. La Effe ha 21 punti da Aradori, che guida la rimonta dal -15 (56-41) fino al -4 (60-56), ma gli ospiti si arenano sulle 23 palle perse e soprattutto sui 10 punti di fila di Tessitori nel quarto finale. Il successo è provvidenziale per la De' Longhi, visto che i successi allo scadere delle penultime Trieste e Pistoia infiammano la corsa alla salvezza. I giuliani battono Sassari (a cui non bastano i 20 rimbalzi in più catturati) con una rimonta dal -11 del 36' completata dalla tripla dell'ex di turno Juan Fernandez (23), mentre i toscani vincono lo scontro diretto a Roma: decide, dopo un'azione rocambolesca, il canestro di Justin Johnson (20) a meno di due secondi dalla fine. Trieste e Pistoia salgono a -2 da Roma e -4 da Treviso, che però può vantare il 2-0 nello scontro diretto su Pistoia. In vetta, invece, la Virtus Bologna mette un'ipoteca quasi definitiva sul primo posto in regular season: al successo della capolista sull'ormai retrocessa Pesaro, sabato sera, si uniscono le sconfitte di Sassari (ora a -6 dalla vetta) e Brescia, che senza Luca Vitali cade a Trento, e viene raggiunta al terzo posto da Milano.

Loris Drudi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA