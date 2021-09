Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(g.pell.) È stata la Nutribullet Treviso Basket di LBA, come da pronostico, ad aggiudicarsi per 82-63 il test match con la Top Secret Ferrara di A2. L'amichevole di lusso, organizzata da Veritas832 in collaborazione con la Fip di Padova, si è disputata lunedì sera in un PalaStraelle di Borgoricco (impianto inaugurato nel 2016) gremito per quanto consentito dalle regole sulla capienza decise dal Governo (capienza al 35 per cento). Pubblico...