Non c'è il pubblico ma tra Treviso e Venezia è derby vero. Appaiati a 12 punti in classifica si giocano un posto nelle Final Eight di Coppa Italia (ore 17.30 al Palaverde, diretta su Eurosport player). Entrambe vengono da una sconfitta (l'Umana sul campo della Fortitudo Bologna, la De' Longhi a Trieste) e sono obbligate a vincere per sperare. I veneziani oltre ad espugnare il Palaverde dovranno poi battere Reggio Emilia. «Veniamo da una brutta gara con la Fortitudo, ma siano consapevoli delle nostre possibilità» dice Michael Bramos, 300 partite con la Reyer appena festeggiate. Entrambe le squadre si presentano a ranghi completi. Treviso ci crede: «Il nostro sogno è di conquistare le Final Eight, sarebbe davvero incredibile, per la società e per tutto il gruppo» dice coach Max Menetti. Rinviata Trieste-Varese: tutti i lombardi colpiti da covid. Programma: Cantù-Fortitudo 67-80. Oggi: Reggio Emilia-Sassari (ore 17) Treviso-Venezia (17.30), Milan-Pesaro (18), Brindisi-Trento (19), Brescia-Cremona (20.45). Classifica: Milano 22, Brindisi 18, Virtus Bologna 16, Sassari 14, Reggio Emilia, Trento, Pesaro, Venezia e Treviso 12, Cremona, Fortitudo Bo e Brescia 10, Trieste e Cantù 8, Varese 6. Virtus e Treviso una partita in più, Reggio una in meno.

