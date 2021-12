BASKET

Gira sul ferro e poi esce la tripla da metà campo di Josh Perkins, che avrebbe permesso a Brindisi di mettere al sicuro la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. E così è Pesaro a festeggiare nell'unico match giocato nella domenica post-natalizia, con il colpaccio 89-91 in Puglia che allontana la squadra di Luca Banchi dall'ultimo posto. In un calendario con sei gare su otto del turno rinviate per positività al Covid focolai a Milano, Varese, Cremona, Tortona, Napoli e in casa Fortitudo Bologna l'unico match della domenica è spettacolare e intenso fino all'ultimo secondo. Tyrique Jones (14 punti e 10 rimbalzi) è decisivo per Pesaro con un 6-0 nell'ultimo minuto, compresa una palla rubata su rimessa e convertita in una schiacciata. Al quarto successo nelle ultime cinque gare di Pesaro contribuiscono anche Lamb (20) e Larson (18). Brindisi, che si mangia le mani anche per un'altra tripla decisiva sbagliata da Redivo (23), conta sui 27 (record in serie A) del capocannoniere Nick Perkins, ma perde per infortunio al ginocchio sinistro il veneto Alessandro Zanelli. Brindisi può essere raggiunta da Treviso, che alle 20 (Eurosport2) disputa l'altra sfida del turno non posticipata: al Palaverde arriva la Germani Brescia del secondo cannoniere della A, Amedeo Della Valle, in un autentico spareggio per le Final Eight. Recuperati Imbrò, Dimsa e Sims, la squadra di Max Menetti ha in dubbio Russell (influenza). Brescia, invece, è priva dei positivi al Covid Eboua e Petrucelli.

In ottica Final Eight, sarà importante stabilire quando verranno recuperate le sfide del terzultimo turno d'andata previste per ieri e poi rinviate, dal big-match Milano-Virtus Bologna a Venezia-Napoli, e ancora Fortitudo-Sassari, Cremona-Trieste, Reggio Emilia-Derthona e Trento-Varese. I tempi sono stretti dato che per generare il tabellone della Coppa Italia le gare dovrebbero essere giocate entro metà gennaio, prima dell'inizio del girone di ritorno. Tuttavia con i numerosi casi di positività, e i relativi periodi di isolamento, e con il rischio di nuovi contagi, lo spettro di un intasamento dei calendari è tangibile.

TRA LE PRIME OTTO

In A1 donne, l'unico match della domenica vede il successo di San Martino di Lupari contro Faenza (64-54) grazie ai 20 di Kelley e gli 11 di Pastrello. Il Fila aggancia il settimo posto e mette quasi al sicuro un posto tra le prime otto a fine girone d'andata. Oggi scende in campo l'imbattuta Schio che, reduce dal successo europeo al supplementare contro Sopron, alle 19.30 ospita Sassari. Alle 18, invece, la Virtus Bologna gioca a Costa Masnaga, con la possibilità di diventare seconda da sola. La V nera condivide la posizione con Venezia che ha conosciuto il rinvio del match contro Schio e poi di quello a Empoli e la sorpresa Lucca, capace di battere Ragusa 72-67 con la tripla doppia di Dietrick (17 punti, 10 rimbalzi e 14 assist), la seconda in A negli ultimi vent'anni. Anche in questo caso il calendario richiede tempi stretti, dato che nel prossimo weekend è previsto l'ultimo turno d'andata, anticipato dalla trasferta di San Martino di Lupari a Campobasso giovedì, mentre domenica è previsto il big-match tra Virtus Bologna e Schio.

Loris Drudi

