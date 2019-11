TREVISO SI INTERROGA: «TROPPA INDISCIPLINA»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYTREVISO Paura di vincere? Un po' di indisciplina nei minuti finali del primo tempo che sono costati la seconda meta inglese che ha riaperto immediatamente il match? La mancanza di un po' di fortuna? Un po' di pignoleria arbitrale? Potremmo star qui ore a elencare cosa possa essere successo sabato per negare la prima vittoria in coppa al Benetton. Probabilmente è stata una somma di cause a far sì che il Benetton abbia perso una partita che se magari non era già vinta, almeno era pareggiata. Ancora una volta Treviso non è stato capace...