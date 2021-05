Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BASKET(ld) Il clamoroso finale di primo tempo, con un 18-2 per andare sul +15 (61-46) non basta a Treviso per tenere aperta la serie contro la Virtus Bologna: i bianconeri passano al Palaverde (100-105) al supplementare, decretando la fine della stagione, comunque ottima, della De' Longhi. La tripla di Belinelli (10 punti) dall'angolo chiude un match dai mille volti, nel quale l'ex campione Nba completa il lavoro del giovane azzurro Pajola,...