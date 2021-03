BASKET

Alzi la mano chi, di fronte a una serata da 1-6 al tiro dell'acciaccato David Logan e agli zero punti di Michal Sokolowski sul -12 del 30', avrebbe scommesso su una vittoria di Treviso. E invece un clamoroso break di 17-0 ribalta la situazione, in un quarto periodo da dominatore di DeWayne Russell (14 punti nei 10' finali, 24 alla fine, record personale in Italia) che viene rifinito dal colpo del ko di capitan Matteo Imbrò (17) per il 78-72 ai danni di Reggio Emilia. La capacità di trovare preziose alternative consente alla De' Longhi di ottenere un successo spartiacque, perché la squadra dell'ex di turno Max Menetti si è iscritta definitivamente alla volata-playoff. Al contrario una sconfitta contro una squadra in crisi gli emiliani sono al nono ko negli ultimi dieci turni avrebbe esposto Treviso ai rischi della zona retrocessione, dopo un turno contraddistinto dai sorprendenti successi del fanalino di coda Varese e di una Trento che dopo otto sconfitte di fila si sblocca nientemeno che contro la capolista Milano. Il 29-13 del quarto finale sconvolge una gara a lungo condotta da Reggio Emilia, guidata dai piccoli, Taylor (16 e 9 assist) e il nuovo acquisto Lemar (15), mentre in area l'atletismo e la stazza di Elegar (10) mettono in difficoltà Mekowulu, limitato dai problemi di falli. Treviso paga i problemi fisici di Logan e la condizione inevitabilmente precaria del debuttante Lockett reduce dal Covid-19 e con gli ospiti che tirano bene da fuori e dominano a rimbalzo il -12 (49-61) mette nei guai Treviso al 31'. E invece all'improvviso Russell prende le redini della sfida in combinazione con Mekowulu (12), e il parzialone vale il 66-61. Sokolowski si sblocca e segna i suoi 7 punti nei 5' finali, canestri utili per rintuzzare la rimonta tentata da Lemar. Un tentativo che, sul 73-71, viene azzerato da Imbrò, che la chiude con l'arresto e tiro vincente a 17 dalla fine.

LA RIVINCITA DI MOLIN

Milano scivola a Trento, dove Ettore Messina perde contro il suo storico vice Lele Molin: la Dolomiti Energia festeggia grazie al tap-in di Kelvin Martin (il suo unico canestro della partita) a 22 secondi dalla fine. Sergio Rodriguez (18), autore della tripla dell'ultimo sorpasso di Milano, sbaglia il tiro sulla sirena per il successo dell'Armani, che ora vede assottigliarsi il vantaggio sulle inseguitrici: Virtus Bologna e Brindisi, che si sfideranno sabato in Puglia, sono a -4. Dopo la vittoria della V nera su Venezia nell'anticipo, Brindisi domina in casa dell'altra bolognese, la Fortitudo, grazie al nuovo ingaggio Bostic (20 per l'ex Reggio Emilia chiamato al posto dell'infortunato Harrison) che guida il 17-1 del secondo quarto che indirizza il match. E nel finale Brindisi, con l'ex Reyer Krubally e Nick Perkins (14 a testa), tocca anche il +29. Successo importante per Cremona, che si mantiene a +4 sulla zona retrocessione: merito del 6-7 da tre iniziale di Fabio Mian (23) che annichilisce una Pesaro lontana parente della sorpresa capace di arrivare in finale di Coppa Italia, penalizzata anche dall'assenza per coronavirus di coach Jasmin Repesa.

Loris Drudi

