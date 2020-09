BASKET

(r.sp.) La De' Longhi Treviso apre il campionato con una vittoria casalinga da brividi sulla Dolomiti Trentino (84-80). Partono bene i trevigiani attenti in difesa e fluidi nella circolazione palla che chiudono in testa i primi due quarti (52-38). Nel terzo inizia la rimonta di Trento che porta a un finale incertissimo con sorpasso e controsorpasso. Per la De'Longhi 17 punti di Logan e 15 di Russell.

L'Umana Venezia debutta questa sera al Taliercio contro l'Happy Casa Brindisi dell'ex Vitucci (ore 20,45 diretta raisport ed Eurosport). Gli orogranata hanno voglia di rivincite. Ammette Jeremy Chappell: «C'è un po' di amaro in bocca per come si è conclusa la scorsa stagione e anche per questo vogliamo dimostrare ancor di più il nostro valore». L'unica incertezza di coach De Raffaele riguarda Mitchell Watt che ha un problema all'alluce, mentre Isaac Fotu è in vantaggio su Gasper Vidmar. Milano, la grande favorita, che ha già messo in bacheca la Supercoppa, debutta in trasferta a Reggio, in trasferta (a Roma) anche la Virtus Bologna.

Questo il programma della prima giornata: Roma-Bologna (ore 12), Varese-Brescia (17), Reggio Emilia-Milano (17.10) Trieste-Cremona (17.30), Pesaro-Sassari (18.30), Bologna-Cantù (19), Venezia-Brindisi (20.45). Ieri Treviso-Trento 84-80.

