Treviso Marathon, nuovo percorso verde e sul Sile

MARATONATREVISO In estate sembrava rottura totale, mentre oggi è scoppiata la pace. La 16. Treviso Marathon ha messo tutti d'accordo e ne è nato un progetto rivoluzionario, con tante novità. La Maratona, in programma il 31 marzo, partirà e arriverà a Treviso, come sempre, ma gli eventi più importanti si terranno in periferia, a Prato della Fiera, e non più nel centro storico. Ne è così nato un nuovo percorso con una connotazione fortemente green. Il tracciato, per un breve tratto, toccherà anche il centro di Treviso, dalle 9.30 a...