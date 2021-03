BASKET

Treviso non spicca il volo verso il sesto posto, cadendo sul campo di una Cantù (capace di prevalere 83-76) che lascia l'ultima posizione. La De' Longhi, al secondo ko di fila, paga un nuovo calo vistoso nella ripresa: dopo il saldo di -25 a Brescia, dove comunque era arrivato il successo, e il -17 contro Brindisi prima della pausa, arriva il -12 di Desio, complice il mancato debutto di Trent Lockett. Il nuovo americano di Treviso, infatti, è stato fermato dal coronavirus, e gli effetti della sua assenza vengono ingigantiti dalle cifre della gara contro Cantù: 28 punti nella ripresa dopo i 48 del primo tempo, un differenziale simboleggiato da David Logan, nessun punto e 0-8 al tiro nella ripresa dopo un primo tempo di grande classe, da 14 punti con 5-7. La poca abbondanza a livello di alternative, simboleggiata dal 26-14 in favore di Cantù nel computo dei punti dei cambi, presenta un conto salato alla De' Longhi, a cui non basta un grande inizio: dopo il minuto di raccoglimento in memoria dello storico dirigente canturino Gianni Corsolini (anche presidente di Legabasket), è Logan a scattare forte sui blocchi con tre triple per il 7-15 del 5'. Dal 10-21 sul canestro pesante di Sokolowski (20), inizia la partita di Cantù, con Gaines (22) e l'azzurrino Procida. La De' Longhi si affida alla precisione dalla distanza, ma il 7-11 da tre dell'intervallo basta appena per il 43-48. Dopo la pausa, il tiro dalla distanza abbandona Treviso che sbaglia 12 triple di fila, e invece diventa l'arma di Cantù, che con i tre canestri da tre consecutivi di Smith (14), Leunen e Gaines trova il sorpasso (52-50). Con le polveri bagnate di Logan, a sorreggere Treviso è Russell (14, di cui 12 nella ripresa) ma è troppo poco per ottenere il quinto successo esterno della stagione. Festeggia Cantù, ora a +2 sul fanalino di coda Varese e con il 2-0 nello scontro diretto.

ALTALENANTI

«Siamo stati altalenanti dopo un ottimo primo tempo» ammette coach Max Menetti spiegando il salto indietro dell'attacco. «Nel secondo tempo non abbiamo trovato soluzioni a livello offensivo, la palla non circolava più nella maniera giusta».

In vetta, tutto facile per Milano, che contro la Fortitudo Bologna liquida la pratica con il 30-11 del primo quarto: Punter segna 15 punti con 5-5 al tiro nei primi 7' (saranno 25 alla fine), l'Armani realizza le prime otto triple (12-15 da tre a metà, 21-31 al 40'!) e arriva fino al +32. La capolista, reduce dal trionfo in Coppa Italia, resta a +6 sulle inseguitrici Brindisi, Sassari e Virtus Bologna. Quest'ultima, sabato ospiterà Venezia, quinta a -8 dalla vetta, in una rivincita di Coppa Italia che sarà un match da non fallire per l'Umana Reyer nella corsa al secondo posto. Dopo la sconfitta a Sassari, con la differenza canestri ora in favore del Banco Sardegna, Venezia deve valutare l'infortunio di Michael Bramos. In zona-salvezza, successo importante per Cremona, che rifila a Trento l'ottavo rovescio di fila in campionato. Poeta (9 assist) innesca il nuovo arrivato Barford (10), Hommes (13) e Mian (17), che da ex di turno punisce una Dolomiti Energia sempre più in difficoltà nonostante i 24 di Maye.

Loris Drudi

