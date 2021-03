Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BASKETTanti assenti, qualche brivido, e due punti importantissimi per rimanere in corsa per le prime quattro posizioni. Venezia vince a Trieste il derby del Triveneto nonostante le defezioni di Stone, Bramos, Cerella e Vidmar, e con il 69-87 finale evita il riaggancio dei giuliani. Al contrario, l'Umana Reyer raggiunge Sassari a quota 26, anche se il Banco Sardegna ha disputato due partite in meno. L'altissima precisione da tre punti (17-27...