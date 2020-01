BASKET

Dalla possibile frittata al colpaccio che può valere una fetta di salvezza. Reduce da sei sconfitte di fila, Treviso si sblocca vincendo a Pistoia (75-86) in casa della penultima in classifica: un successo pesante, perché consente alla De' Longhi di salire a +4 sul penultimo posto posizione che comporta la retrocessione occupato proprio dai toscani, oltretutto la squadra di Max Menetti può contare sul 2-0 nello scontro diretto. Per ottenere la seconda vittoria esterna della stagione, Treviso deve vincere due volte: il +25 iniziale (13-38 dopo un break di 3-26) garantito dal gioco interno di Fotu (22 punti) viene sprecato e con Petteway (24) e Salumu (16) i padroni di casa si fanno minacciosi a fine terzo quarto (57-58). A fermare la lunga rimonta di Pistoia sono l'energia di Parks (15) e Uglietti, e la precisione di Nikolic. Con queste risorse, la De' Longhi trova una nuova, e decisiva accelerazione. Da notare che l'impresa di Treviso arriva nonostante la presenza di soltanto quattro stranieri in campo, viste le assenze di Cooke diretto verso il taglio e del suo sostituto, il portoghese Ivan Almeida, dato che il nullaosta Fiba non è arrivato in tempo. Successi esterni per Milano e Brindisi, che restano appaiate al quarto posto.

CREMONA SESTA

L'Armani passa a Trieste interrompendo una striscia di quattro sconfitte tra Italia ed Europa: Scola (20) e Sykes (12) sono protagonisti di una vittoria netta, risultato che lascia i giuliani a pari punti con Pistoia al penultimo posto. I pugliesi si aggiudicano lo scontro diretto a Brescia, e vanno a -2 dai lombardi: Stone (22) firma il sorpasso decisivo di Brindisi mentre Cain sbaglia due liberi determinanti per la Germani, e sulla successiva azione, per il potenziale pareggio, Abass (21) scivola. Cremona batte Roma e diventa sesta in solitario, lasciandosi alle spalle Venezia: la squadra del ct Meo Sacchetti supera quota 100 per la prima volta nella stagione, e la vittoria numero 100 della Vanoli in Serie A è firmata dal solito Happ (28). Per Roma è la settima sconfitta di fila. In A1 donne, Ragusa si riprende la leadership: il successo nello scontro diretto con Schio (74-67) nell'anticipo permette alla Passalacqua l'aggancio, ma le siciliane hanno il 2-0 nello scontro diretto con il Famila. È Hamby (27 e 14 rimbalzi) a decidere la rivincita della finale-scudetto. Ne approfitta Venezia, che vince a Empoli (56-64) per salire a -2 dalla vetta: l'Umana Reyer è guidata da Steinberga (15). Rafforza il quarto posto San Martino di Lupari, che supera in casa Sesto San Giovanni per 69-62: Jazmon Gwathmey (20) firma un debutto in grande stile nel campionato italiane, lei e Bjorklund (17) guidano le venete.

Loris Drudi

