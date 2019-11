TREVISO C'È VENEZIA FESTEGGIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETNon poteva che finire con un canestro sulla sirena l'ultimo atto della rivalità Venezia-Sassari di questo 2019. Cinque mesi dopo lo scudetto vinto in gara7, a inframmezzare le sconfitte al supplementare in Coppa Italia (proprio sulla sirena) e in Supercoppa, l'Umana Reyer mantiene l'imbattibilità casalinga superando Sassari 55-54 grazie al canestro allo scadere di Mitchell Watt (12 punti). Sapevamo che sarebbe stata dura, noi e Sassari ci conosciamo bene, le difese hanno fatto un grande lavoro, a me è toccato l'ultimo tiro ed è...