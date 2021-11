Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BASKETUn quarto di gioco per temere lo scivolone, trenta minuti per mettere in campo la superiorità mostrata dalla classifica e acuita dall'ondata di Covid-19: Treviso batte una Varese rimaneggiata assenti i positivi come coach Vertemati, più Egbunu e Wilson e con il successo 96-78 la squadra di Max Menetti sale al terzo posto agganciando i campioni d'Italia della Virtus Bologna e Trieste. Un bel viatico verso il ritorno in campo in...