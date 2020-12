BASKET

Milano rovina il ritorno in Italia di Marco Belinelli e prendendosi il match più atteso della stagione regolare anche se la diretta su Raidue si chiude a 2'30 dalla fine per proseguire su RaiSport - rafforza il primato in classifica. Davanti a Stefano Pioli, tra i pochissimi ammessi in tribuna, l'Armani vince un match di alto livello fisico, magari poco spettacolare e che costituisce un antipasto dei playoff. E lo fa grazie alla difesa che limita Teodosic a 12 punti (tutti nel primo tempo) e un Belinelli, non ancora al top, a 9 con 1-7 al tiro: «Ero emozionato come non mi capitava da tempo» ammette il 34enne, unico italiano campione Nba. Il primo canestro di Beli, per il 10-9, è il primo sorpasso della Virtus, ma è la squadra dell'ex Ettore Messina ad allungare con il secondo quarto di LeDay (16) e Rodriguez (10). I bianconeri rientrano dal -8 e sorpassano con Gamble e poi Hunter (12 a testa), ma qui 8 punti di fila di Punter (18 per l'ex di turno) e il gioco da tre di Shields (16) restituiscono l'inerzia alla capolista, che la chiude con la tripla di Punter. «In una partita da Eurolega, la nostra difesa è stata di altissimo livello» dice Messina, che mercoledì sfiderà il Cska Mosca capolista del torneo continentale. La V nera rimane terza alle spalle di Milano e Brindisi, e viene agganciata da Sassari - che batte Brescia (priva di Luca Vitali) rimontando dal -13 iniziale con Bilan (19) e Spissu (23) - ma non da Venezia, che perde un'occasione ghiotta in casa della Fortitudo Bologna (76-72) priva di Aradori, Happ, Saunders e del nuovo acquisto Tommaso Baldasso. Banks (28) guida la squadra di Dalmonte sin dall'11-0 dei primi minuti, in cui entra anche l'ex di turno Totè (14). Dal -11, l'Umana Reyer rientra fino al pareggio con De Nicolao (13) e Tonut a 41, sorpassa con Daye (12) e scappa con Bramos (17) fino al 47-53. Ma nel 4° periodo, la partita cambia, il veterano Mancinelli sorpassa, e le due schiacciate di Fletcher sono corroborate dai 12 punti su tiro libero nei 10' finali, mentre Stone fallisce il sorpasso sul tiro decisivo.

PRESUNZIONE

«La Fortitudo ha meritato di vincere giocando con cattiveria, agonismo e idee. Cose che noi non abbiamo avuto, giocando soprattutto i primi due quarti in modo arrendevole, inaccettabile e a tratti presuntuoso. Responsabilità mia: dobbiamo rimboccarci le maniche» ammette coach Walter De Raffaele.

Treviso raggiunge Venezia al quinto posto grazie al successo in volata a Varese (79-80). I lombardi del grande ex Massimo Bulleri dominano il primo tempo, fino al 35-18 con Scola (19 e 10 rimbalzi) e Douglas (24). L'intervallo restituisce una De' Longhi differente, che parte con un clamoroso 18-0 con Mekowulu (12 e 13 rimbalzi, nello strapotere di Treviso a rimbalzo) e Logan (23), poi il break si estende fino al 26-1 (46-56). Ruzzier restituisce coraggio a Varese, che sfreccia fino al 65-60. L'ultimo sorpasso interno è con De Vico, e i liberi di Douglas (79-76) sembrano chiuderla. Invece il 40enne Scola commette un'incredibile ingenuità con l'antisportivo su Mekowulu a 18 dalla fine: il centro segna i liberi e sul possesso successivo Treviso trova il gol-partita a 4 dalla sirena con Sokolowski (10) da sotto. «Abbiamo difeso molto bene, nel finale c'è stata lucidità, sono due punti meritati» spiega coach Menetti. Varese si ritrova in coda assieme a Trieste, battuta a Pesaro dal gran finale della squadra di Repesa con Zanotti (21) e Cain (15 e 15 rimbalzi).

Loris Drudi

