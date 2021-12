BASKET

Treviso non inverte il trend negativo dell'ultimo mese, e a Brindisi rimedia il quinto ko nelle ultime sei gare tra campionato e Coppa. C'è poco però da imputare alla squadra di Max Menetti, capace di forzare il supplementare con un clamoroso 10-0 negli ultimi 31 secondi del quarto finale, ma nel prolungamento l'Happy Casa del veneziano (ed ex Benetton) Frank Vitucci piazza subito un 7-0 e prevale 99-95.

È l'epilogo di una partita pazza, che inizia con un corri e tira, perché la Nutribullet concede 30 punti nel 1° quarto e regge soltanto grazie al 5-5 da tre, con Dimsa (26 punti) protagonista. Nick Perkins (25) e Chappell (19) sono scatenati e Brindisi vola sul 51-38. Treviso rientra con Russell (20), Jones (11) e il solito Dimsa fino al -1 (63-62), ma qui cinque punti di Zanelli (veneto di Motta di Livenza, vivaio Benetton) riportano avanti i pugliesi. Treviso non molla e con la tabellata da tre di Russell pareggia a un secondo dal 40'. Ma nell'overtime, la Nutribullet non ha più benzina e Adrian (13) lancia Brindisi.

In vetta, cade l'imbattibilità di una Milano incerottata, visto che all'infortunio di Shields (si fermerà un paio di mesi) si aggiunge lo stop in extremis di Datome, senza dimenticare il turno di riposo per Sergio Rodriguez, Delaney e Hines. L'Armani guida fino al 53-59 dell'ex Alviti (10) e Daniels (16), poi si scatena Banks (19), che conduce i padroni di casa alla rimonta e al sorpasso (69-66).

SOFFERTO SUCCESSO

La Virtus Bologna sale a -2 dalla capolista grazie al soffertissimo successo nel derby contro la Fortitudo. La tripla di Teodosic, a lungo peggiore in campo, punisce una Effe che paga i sei liberi sbagliati nel finale da Durham (12) e Groselle (10). La squadra dell'ex di turno Sergio Scariolo conduce per metà gara senza però scappare, poi subisce il parziale di Feldeine (17) e soprattutto dell'altro grande ex Aradori (20, di cui 18 nella ripresa) fino al 43-51 del 27'. A sorpresa, sono le seconde linee a Ruzzier e Alexander (10) a recitare un ruolo di primo piano, assieme a Belinelli (12) e Jaiteh (10) e alla difesa bianconera, che non subisce canestri su azione negli ultimi 5', ma l'ultima parola è di Teodosic, che pure in una serata da 2-12 al tiro trova la stoccata decisiva. Trento si aggiudica a Napoli lo scontro diretto per il terzo posto: la neopromossa, falcidiata nello staff dalle positività al Covid, sconta l'assenza di Rich, e nonostante i 15 di Pargo non riesce a rispondere a Reynolds (17) e Saunders (12). Successo importante per Reggio Emilia in ottica Final Eight di Coppa Italia: la squadra di Attilio Caja vince a Pesaro. Punti importanti per Sassari e Brescia, che agganciano Venezia al decimo posto. Il Banco Sardegna supera in volata Varese, priva dello squalificato Alessandro Gentile, con la rimonta dal -10 (69-79). Varese, a cui non bastano i 33 di Keene e i 28 di Kell, è sul fondo della classifica con Fortitudo e Cremona, sconfitta a Brescia dalla Germani.

Loris Drudi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA