Trento sorprende Venezia: colpo grosso al Taliercio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETLa storia infinita tra Venezia e Trento premia in gara1 della semifinale la Dolomiti Energia, che espugna il Taliercio 80-78 grazie ai 27 punti di Shavon Shields, autore anche della penetrazione che a 28 secondi dalla fine regala il +3 ai trentini. L'Umana Reyer inizia con un ko casalingo proprio come ha fatto Milano, sconfitta in gara1 a sorpresa da Brescia, e proprio come nella finale-scudetto dello scorso anno, quando Trento vinse il primo atto in casa di Venezia. La serie, poi, è stata vinta dalla squadra di Walter De Raffaele, che...