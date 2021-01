VOLLEY

Prima giornata del 2021 per la SuperLega con l'ennesimo rinvio, quello di Piacenza-Modena. Con la conferma dello stop alle retrocessioni (decisa dalla Lega proprio a causa dei troppi rinvii che costringeranno al tour de force dei recuperi) cambia qualcosa negli equilibri del campionato, con la parte bassa della classifica che assume ovviamente minore importanza.

Le novità riguardano anche i play off, con un turno preliminare che coinvolgerà le squadre che si saranno piazzate tra il 6. e l'11. posto in stagione regolare. Il big match della giornata regala una grande sorpresa, con la sconfitta casalinga della capolista Perugia ad opera di Trento.

La squadra di Angelo Lorenzetti si porta avanti 1-0 sorprendendo gli umbri, privi di Atanasjievic, che pareggiano i conti ma poi non riescono più a tenere il ritmo di Trento che si impone 3-1. Per gli ospiti 16 punti di Lucarelli e 14 di Nimir, mentre non bastano i 16 di Leon che trova sostegno in Solè, autore di undici punti con cinque muri vincenti. Nella sfida play off tra Verona e Milano ha la meglio la squadra scaligera che si impone in rimonta.

URNAUT SCATENATO

I milanesi si affidano a uno scatenato Urnaut, che firma 26 punti, ma non basta. Verona può infatti contare sui 21 punti di Jensen, cui ne aggiunge 18 Jaschke. Vittoria importante per i ragazzi di Stoychev che in classifica si avvicinano proprio a Milano. Negli anticipi non fatica Civitanova per superare una Kioene Padova comunque combattiva (14 di Stern per i bianconeri, 13 di Rychilki per i marchigiani) mentre Cisterna riesce a complicare la vita a Monza, che comunque pur soffrendo in ogni parziale ottiene i tre punti. Sabbi mette 19 punti per i pontini, ma il mattatore è Davyskiba (19 punti, 2 ace e 3 muri) che valgono il successo brianzolo. Ormai non stupisce più Vibo Valentia, che con 16 punti di Rossard vince anche con Ravenna (13 di Loeppky).

Massimo Zilio

