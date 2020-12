VOLLEY

Turno post natalizio ancora a metà in SuperLega, in un periodo che negli anni passati ha regalato sempre record di pubblico alla massima serie, che ovviamente ora restano ancora lontani. Intanto si registra il rinvio di Civitanova-Piacenza causa Covid (si teme un cluster a Piacenza da quanto ha scritto la Lega). Rinviata a data da destinarsi anche Revenna-Milano e con i posticipi di oggi (Verona-Vibo Valentia) e di mercoledì (Monza-Padova), il programma vedeva il big match Modena-Trento. Partita intensa ed equilibrata, come è lecito aspettarsi da quella che è ormai una classica di SuperLega per qualità e prestigio delle contendenti. A confermarsi la più in forma in questo momento è Trento, che si impone 3-1 pur con qualche patema. I padroni di casa infatti lottano in ogni parziale e hanno l'opportunità di chiudere in maniera vincente sia nel quarto e decisivo set, sia nel secondo, quando non riescono a piazzare un paio di palloni vincenti e lasciano agli ospiti un doppio vantaggio che si rivelerà decisivo. Trento domina sia a muro (undici punti diretti contro cinque) che a servizio, con dodici ace e una costante pressione sulla ricezione modenese, ma la differenza la fa la maggiore freddezza nei momenti chiave di Lucarelli (che firma 15 punti con il 50% in attacco) e soprattutto di Nimir Abdel-Aziz, che chiude la partita con 30 punti, tre muri vincenti e quattro ace, tutti nei momenti chiave del match.

In vetta a una classifica che resta difficile da decifrare nei dettagli, resta Perugia. La squadra umbra a Cisterna non si fa distrarre dal clima natalizio e chiude la pratica in tre set senza troppa tensione. Leon e Atanasjievic mettono dodici punti a testa che bastano per il 3-0 finale con i pontini di fatto mai in grado di giocarsi il successo.

DOMANI CONEGLIANO

In campo femminile invece si è giocato a Santo Stefano il derby piemontese Chieri-Cuneo (vittoria 3-2 per le cuneesi), mentre domani alle 18 Conegliano, sempre capolista imbattuta con quattordici successi in altrettanti incontri, ospiterà Brescia. Rinviate tutte le altre sfide della diciassettesima giornata.

Massimo Zilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA