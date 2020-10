VOLLEY DONNE

L'Imoco Conegliano continua a non avere rivali nel campionato di serie A1. Lo ha dimostrato una volta di più l'anticipo della terza giornata di regular season, che sabato sera al Palaverde ha visto le Pantere non lasciare per strada nemmeno un set contro una formazione quotata come Scandicci. A mettere ancora più soggezione alle avversarie ci ha pensato anche il ritorno in Italia della fuoriclasse statunitense Kimberly Hill che sabato ha iniziato, sia pure dalla panchina, la sua quarta stagione a Conegliano. Gialloblù prime a punteggio pieno, dunque, e da ieri senza più coinquiline in vetta alla classifica alla luce delle sconfitte contemporanee di Trento e Cuneo, che fino a sabato avevano gli stessi punti (6 in due partite) delle trevigiane. Ieri la matricola Trentino è uscita senza set all'attivo dal campo di Busto Arsizio, al primo successo in campionato.

BATTAGLIA

Più combattuta la partita di Perugia, dove Cuneo ha dato battaglia uscendo però sconfitta per 1-3. Netto il successo in trasferta di Casalmaggiore a Bergamo per 3-0, mentre Monza Firenze è stata rinviata al 20 ottobre perché l'allenatore delle gigliate Marco Mencarelli è impegnato con la nazionale azzurra prejuniores, di cui è Ct. Ha chiuso la giornata il derby piemontese tra Chieri e Novara, big che ha riposato alla prima giornata. Curiosamente, ieri hanno vinto tutte e tre le (ex) ultime della classifica che erano ancora a zero punti: Busto, Perugia e Casalmaggiore. Il turno di stop è toccato a Brescia, che domenica ospiterà Conegliano.

Luca Anzanello

