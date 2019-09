TRENTIN NELLA TORMENTA È UN ARGENTO DI RABBIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMODopo 11 anni l'Italia è tornata sul podio del ciclismo mondiale. Tanto è passato da quel l'oro di Alessandro Ballan nel 2008, e ora Matteo Trentin ha conquistato l'argento, arrivando secondo (con rimpianto) nella gara regina vinta dal danese Mads Pedersen. A completare il podio lo svizzero Kung, con il nostro Gianni Moscon quarto davanti a Sagan. Una gara definita brutale dal nostro Trentin, perfetto in una corsa devastata dalla pioggia e dal freddo: il percorso è stato accorciato a 261 chilometri per via delle strade diventate...