Trentin guida il sogno iridato, allarme pioggia

LA SFIDA FINALEHARROGATE Tutto pronto per la prova regina dei Campionati Mondiali di ciclismo in Gran Bretagna. Saranno 284,5 i chilometri che da Leeds porteranno ad Harrogate, nel cuore dello Yorkshire e che decideranno chi indosserà la maglia iridata. A difendere il titolo ci sarà il campione mondiale uscente Alejandro Valverde. Lo spagnolo si sente bene ma non ama correre con la pioggia. Tra i tanti il più quotato è Julian Alaphilippe, il francese che ha dominato questa stagione, conquistando classiche, due tappe al Tour de France e...