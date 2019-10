Trentin, argento che brucia: «Ci riproverò, ma tra 2 anni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMOROMA La notte non ha mitigato la delusione di Matteo Trentin per quell'oro trasformatosi in metallo meno prezioso a pochi metri dal traguardo della prova in linea dei Mondiali di ciclismo nello Yorkshire. «La medaglia d'argento è ancora amara il giorno dopo, come una mela verde che non è diventata rossa - si è rammaricato l'azzurro, bruciato nella volata dal danese Mads Pedersen - Ci sono state parecchie imperfezioni sul percorso, ci siamo giocati una maglia iridata che purtroppo non è arrivata. Era tanto che non si vedeva...